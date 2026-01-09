女優の高石あかり（23歳）が、1月9日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」でプロポーズされるシーンについて「すごく特別で。きっとこの作品が終わった後も（私の中で）残り続けるだろうなっていうぐらい、俳優としてすごく大切な時間だった」と語った。朝ドラ「ばけばけ」に出演しているトミー・バストウが宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。バストウを良く知る人物として高石あかりがVTR出演