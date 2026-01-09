ハイセンスジャパン株式会社は、ハイセンス本社が2026年1月7日(現地時間)に米国ラスベガスで開催された「CES 2026」にて発表した最新ディスプレイ技術を、日本市場向けに紹介しました。世界初となる新技術「RGB MiniLED evo」を搭載した116型テレビや、レーザープロジェクターなどがラインナップ。 ハイセンスジャパン「CES 2026 最新ディスプレイ技術」  発表イベント：CES 2026（米国ラスベガス）発表日：2026年1