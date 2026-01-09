東京工芸大学は、硬式野球部の新監督として、2026年度から上杉健氏が就任することを発表しました。東京六大学野球や実業団での豊富な経験を持ち、現在はキャリア教育の分野でも活躍する同氏が、新たな指揮官としてチームを牽引します。 東京工芸大学「硬式野球部 新監督就任」  就任年度：2026年度より新監督：上杉 健（うえすぎ けん）所属連盟：神奈川大学野球連盟 上杉氏は長野県立松本深志高等学校を経て