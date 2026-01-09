日本ハムの伊藤大海投手が９日、本拠エスコンで自主トレを公開した。３月に開催されるＷＢＣと、３月２７日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）での開幕投手が内定しているエースは、例年通りの超省エネ調整を継続し、万全の状態に仕上げる。「言葉選びがすごい難しいんですけど、ＷＢＣだからどうこうっていうのはあんまり意識していない。２月をいつも通り過ごせば３月に投げられる状態にはあると思う。本来はそんな無理