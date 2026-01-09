９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）もトキ（高石あかり）も思いの丈をぶちまけ、改めて“家族”になる。ネットではその場に錦織（吉沢亮）がいたことに「友人越えて家族になれた」と感激の声が上がった。この日の「ばけばけ」では、松野家と雨清水家について、トキが本当のことを話してくれないとヘブンが激怒。これにトキは松野家に借金があり、雨清水家にもお金を渡していた