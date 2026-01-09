俳優の窪田正孝（37）が9日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。高層ビルの一部屋にたたずむ窪田。白いタンクトップにデニムのラフなスタイルを披露した。タンクトップからのぞく胸元、肩周りはスリムながらも筋肉質。ファンからは「自然体で素敵」「コレだけでも短編小説が爆誕しそう」「凄い細マッチョ」「カッコイイしカワイイ」「肩むっきむきえぐぅ」「ミステリアスでかっこいい」「写真集み