俳優の福士蒼汰（３２）が９日、都内で、１３日スタートのフジテレビ系主演ドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」の会見に出席した。警視庁広報課を舞台とする物語にちなみ、広報したいものを発表。共演者とともに“広報合戦”を繰り広げた。先陣を切った福士は、上司役の緒形直人（５８）の「去り際」を挙げて、「差し入れをして下さってコールをした時に緒形さんがかっこよく去って行った」と魅力を発信。「今回はイケおじ