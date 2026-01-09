中島健人（31）が9日、東京・中央区のブルガリ銀座タワーで、高級宝飾品ブランド「ブルガリ」のアンバサダー就任会見を行った。中島は24年に国内配信をした「コンコルディア」で海外ドラマに初主演した際、撮影でブルガリの創業地であるイタリア・ローマに約1カ月滞在した。ローマの魅力について「街並み全てが美しい。自分のまなざしの中に映る景色が本当にジュエリーのように輝いている。発見と輝きを感受できるようなすてきな場