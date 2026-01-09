DM三井製糖と伯方塩業は、「スプーン印」「ばら印」のお砂糖と「伯方の塩」のコラボによる「適塩適糖キャンペーン2026」第1弾を両社公式Instagramで開催する。期間は1月11日の“塩の日”から1月25日まで。オリジナルのクッションチャームやお砂糖とお塩など豪華8点セットを合計40名にプレゼントする。応募方法は、両社の公式Instagramアカウントをフォローし、キャンペーン投稿に塩と砂糖を使った「好きなメニュー」をコメン