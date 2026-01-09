9日午後1時前、東京・東村山市の2階建てアパートの一室が燃える火事があり、現在も延焼中です。警視庁などによりますと、9日午後1時前、東村山市富士見町で、「隣のアパートから煙が出ている」と119番通報がありました。火は2階建てアパートと隣の建物のあわせて2棟、およそ40平方メートルを焼き、現在も延焼中で、東京消防庁がポンプ車など21台を出動させ消火活動を行っています。この火事で、火元とみられるアパートの一室から80