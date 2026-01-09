単身で年金生活を送っている実家の親に「月1万円だけ仕送りしてほしい」とお願いされた方から「年金は月14万円あるはずなのに、なぜ仕送りを頼まれるの？」と質問を受けました。月14万円の年金と聞くと、「最低限の生活費は足りるのでは」と思われるかもしれませんが、実際の生活はそう簡単にはいかないものです。 そこでこの記事では、月14万円の年金による生活実態がどのようなものになるのか、そして、子どもとして単身の