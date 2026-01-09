映画『怪物』『国宝』に出演し、いま最も注目を集める俳優の黒川想矢（１６）が、自身初となる写真集「コバルト」（扶桑社）を３月３日に発売する。発売決定を記念して、表紙と先行カットが解禁された。２５年１１月２４日に実写日本映画の興行収入記録を２２年ぶりに更新し、社会現象となった大ヒット映画「国宝」。黒川は主演・吉沢亮が演じた喜久雄役の少年期を演じ大きな注目を集めた。１ｓｔ写真集は完全撮り下ろしで、