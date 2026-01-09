ヒルトン大阪は1月8日から5月31日(※5月11日以降は木〜日曜のみの開催)までの期間、ホテル内のオールデイダイニング「フォルク キッチン」で、「ストロベリースイーツビュッフェ〜Marie Antoinette〜」を開催する。マリー･アントワネットをテーマに、ロココ調に装飾された空間や演出、パステルカラーやフリルなどを用いた華やかなスイーツ約20種をラインアップする。スイーツ台にはマリー･アントワネットの出身地であるオーストリ