東海地方の3連休は、天気や気温変化が大きくなるでしょう。11日(日)は強い冬型の気圧配置に変わり、上空に今季最強の寒気が流れ込む見込みです。12日(月・祝)にかけて、大雪や厳しい寒さに警戒が必要です。成人の日の行事やお出かけを予定されている方は、交通機関などへの影響に注意してください。今日9日(金)は岐阜県山間部も含め広く晴れる今日9日(金)、冬型の気圧配置が緩み、本州付近は高気圧に覆われています。東海地方は、