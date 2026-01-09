アンジャッシュ児嶋一哉（53）が9日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。年末年始を過ごした様子について報告した。各曜日のメンバーが年末年始をどう過ごしたかについて報告する中、金曜レギュラーの児嶋は「年末年始、旅行に行ったんですけど、（静岡県）御殿場のアウトレットモールに行った後に山中湖で…これ、ウチのお母さんなんですけど」と差し込まれた富士山を背景にした犬を抱いた写真を説明し