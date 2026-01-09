宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は９日、宇宙飛行士の諏訪理（まこと）さん（４９）が２０２７年頃、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に長期滞在することが決まったと発表した。諏訪さんの宇宙滞在は初めてとなる。世界銀行上級防災専門官だった諏訪さんは、２３年に最年長で宇宙飛行士候補者に選ばれ、２４年に正式に宇宙飛行士として認定された。米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）ジョンソン宇宙センターを拠点に、米欧など他国の飛