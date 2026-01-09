新潟市東区太平4丁目の市道で道路陥没が発生しました。 警察によりますと、9日午前11時前、「道路が陥没しています」と110番通報がありました。これまでにケガ人は出ていませんが、大型トラックの後輪が穴と接触し、一部損傷する物損事故がありました。新潟市によりますと、穴の大きさは５m×5mほど、深さは職員の目視で2,3mとみられます。 新潟市東区建設課によりますと、原因は下水道管の破損とみられ、破損した割れ目に舗