国賓として中国を訪問した韓国の李在明大統領は6日から7日にかけて上海を訪れ、日本の植民地支配時代の「大韓民国臨時政府旧址」（庁舎跡）を見学した。中国新聞社が伝えた。李大統領が就任後初の訪中で上海を訪問先に選んだのは、歴史的感情、経済貿易関係、人的・文化的交流といった複数の要因が複合的に作用した結果であり、両国は共通の価値観を構築し、政治的相互信頼を深め、実務協力を拡大するための重要な一歩を踏み出した