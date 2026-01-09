中国社会科学院アジア太平洋グローバル戦略研究院はこのほど開催した「中韓人文交流の現状と展望」シンポジウムで、「中韓『Z世代』相互認識調査」と名付けた研究報告書を発表しました。調査では、韓国の「Z世代（1990年代後半から2010年代序盤に生まれた世代）」の回答者の多くは中韓関係が韓国にとって重要だと考えており、中国の国際的な影響力については高く評価している一方で、対中好感度はやや低いことが分かりました。報告