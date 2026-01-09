¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤ËÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ìÉã¤Ï1989Ç¯¤Ë40ºÐ¤ÇÀÂµî¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÇÐÍ¥¡Ä¡£ºÆº§¤·¤¿42ºÐÇÐÍ¥¤Î?Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¹õ±ï´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¡¦¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿»Ò¶¡»þÂå¡¢¡Ö16¤ÎÌ¼¤È¡¢ºÆº§¤·¤Æº£3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È2»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ