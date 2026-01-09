Hey！Say！JUMPの伊野尾慧（35）が9日、東京・天王洲の寺田倉庫G1で「ガウディ没後100年公式事業NAKEDmeetsガウディ展」の取材会に出席した。明大理工学部建築学科、明大大学院を卒業しており、公式アンバサダーに就任した。ガウディの没後100年とサグラダ・ファミリアのメインである「イエスの塔」完成に合わせて開催。オリジナル図面や手記などのコレクションが世界初公開される。「僕にとって歴史上の人物、教科書の中