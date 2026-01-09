アメリカ・オレゴン州ポートランドで8日、税関国境警備局の職員が発砲し、男女2人が負傷する事件がありました。2人の容体はわかっていません。地元警察によりますとオレゴン州ポートランドで8日、銃撃があったとの通報を受け警察官が駆けつけると、男女2人が銃で撃たれたとみられるケガをしていたということです。2人の容体はわかっていません。この件について国土安全保障省は、税関国境警備局の職員が車を停止させて声をかけたと