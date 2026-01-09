元東方神起メンバーのユチョン（39）が、5年ぶりに母国・韓国に戻った。自身のSNSに7日、韓国での数枚の写真とともに「5年ぶり。キズナ（バックアップ企業）と一緒にいてよかった。社長、チームマネジャー、ベテランバイトリーダーIN韓国」と書き込んだ。また8日には韓国の街を歩く写真などと「今日はとても寒かった。でも楽しかった。ありがとう、いい昔の思い出とワクワクする未来」と書いた。韓国メディアのエキスポーツは9日