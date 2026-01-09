あなぶきアリーナ香川で行われたプロジェクションマッピング2025年3月 あなぶきアリーナ香川（高松市）を活用した観光コンテンツづくりに取り組んでいる香川県は、2026年2月13日と14日、「バレンタイン プロジェクションマッピング（仮）」を開催します。 海上から映像を楽しんてもらおうと、「プロジェクションマッピング鑑賞クルーズ」のツアーを実施します。2日間とも午後6時15分と7時45分に