金山町によりますと、9日正午ごろ、金山町下野明地区の県道320号で倒木が発生し、仁田山地区への車両の通行が出来ない状態となっています。倒木は雪の影響とみられ、午後0時50分現在、復旧の見通しは立っていません。町は、ドライバーに近くの国道13号に迂回して呼びかけています。