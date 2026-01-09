歌手の氷川きよし（48）が8日、自身のインスタグラムを更新。朝摘みしたミントとみかん、レモンで手作りしたハーブティーを披露した。【写真多数】「丁寧な暮らし」氷川きよしが披露した朝摘みの果物＆ミントの手作りハーブティー以前から家庭菜園が趣味と話している氷川。2021年4月から1年間、NHK・Eテレで放送された『趣味の園芸』にもレギュラー出演していた。この日は「束の間の朝」と書き出し、「お蜜柑とレモンとミン