NHKの人気幼児番組『おかあさんといっしょ』（月〜土前7：45）で第12代・体操のお兄さんを務めた福尾誠“誠お兄さん”の卒業記念、『おかあさんといっしょ メモリアルベスト だいすきなキミに』が9日から配信開始された。【写真】初登場シーンなど“誠お兄さん”の貴重映像も！2019年から2023年まで、人気を博した誠お兄さんの卒業記念映像集。誠お兄さんが躍動する「からだ☆ダンダン」「ぼよよん行進曲」など全31曲が収録