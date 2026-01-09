大雪の影響で秋田新幹線に遅れが出ています。上り下り2本に30分から40分程度の遅れが見込まれていますJR秋田支社によりますと、刺巻駅と神代駅の間の線路わきの樹木の積雪が多かったため、午後0時15分ごろから雪落としの作業を行ったということです。この間、秋田新幹線は岩手の雫石駅と角館駅の間で運転を見合わせました。午後1時20分に運転を再開しましたが、下りのこまち16号と上りのこまち20号の2本が、30分から40分程度の遅れ