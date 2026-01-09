1月9日、B1東地区の千葉ジェッツは、4人組ガールズグループのIS:SUE（イッシュ）が、28日にLaLa arena TOKYO-BAY（ららアリーナ東京ベイ）で開催されるB1第20節・宇都宮ブレックス戦に出演することを発表した。 IS:SUEはサバイバルオーディンション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』のファイナリストで構成されたガールズグループ。2024年6月にデビューシングルをリリー