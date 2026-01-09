イオンが大幅に３日続落している。同社は８日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表。売上高は７兆７４９４億３００万円（前年同期比３．７％増）、営業利益は１４４７億３７００万円（同２３．１％増）。最終損益は事業再編に伴う税効果会計の影響などがあって１０９億２８００万円の赤字（前年同期は１７４億４４００万円の赤字）となった。営業利益は３～１１月期として過去最