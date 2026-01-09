東京発のガールズラップメタルユニット EMNW（読み：えむにゅー）が、新曲「Headbang Baby」を1月10日にデジタルリリース。MVも同時公開する。 （関連：Rol3ert、OddRe:、ROIROM、さらさ、CIRRA……リアルサウンド編集部が選ぶ、2026年のネクストブレイクアーティスト） 本作では、山嵐のKOJIMA、SATOSHIが作詞を担当、さらにDragon AshのDJ BOTSがスクラッチで参加。今もシーンの最前線を走