ｎｏｔｅは５連騰。昨年１２月中旬を境に戻り足を鮮明とし、５日移動平均線を足場にきょうまで直近１０営業日で９勝１敗と上値指向の強さが際立つ。個人が文章や画像、漫画、動画、音楽といったコンテンツを投稿・販売するプラットフォームの運営を手掛けており、昨年１１月に韓国ネイバーと資本・業務提携することを発表し、業容拡大に向けた動きも加速している。なお、これに先立って昨年１月に米グーグルと