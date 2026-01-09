ブックオフグループホールディングスは５日続伸している。８日の取引終了後に発表した２５年１２度の月次売上状況で、国内ブックオフ事業における既存店売上高が前年同月比６．０％増となり、５９カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。前月に続き、トレーディングカード・ホビー、貴金属・時計・ブランドバッグ、アパレル、書籍などが伸長した。なお、全店売上高は同５．７％増だっ