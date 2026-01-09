ＩＨＩが５日続伸している。年明け以降、地政学的リスクの高まりを背景に防衛関連の一角として買われているが、この日はＣＯ２と水素を原料としたＳＡＦ（持続可能な航空燃料）を試験装置規模で合成することに成功したと発表しており、これを好材料視した買いが入っている。合成したＳＡＦは、世界的な航空燃料評価機関である米国ワシントン州立大学で評価を受けた結果、航空機用代替ジェット燃料として良好な特性を有しているこ