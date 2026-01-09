妻がベッドから落ちる音で目が覚めた▶▶この作品を最初から読む時折ケンカをすることはあるけれど、幸せに過ごしていたりゅーすけさんとえいこさん夫婦。一人息子のそうまくんと3人家族、隣にあるえいこさんの実家には夫に先立たれた姉親子も滞在しており、みんなで支え合いながら過ごしていました。しかし、いつもと変わらないはずのある朝、突然えいこさんが意識を失ってしまいます。救急車で病院に運ばれ、心臓は動