カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手が8日（日本時間9日）、今季の契約について年俸535万ドル（約8億4000万円）でチームと合意した。この日は、年俸調停権を持つ選手と所属球団が双方、年俸希望額を提出する期限。まとまらない場合、調停のための公聴会に進むことになる。カージナルスではヌートバーを含めて7人が年俸調停権を持っていたが、全員が合意に達し、公聴会を回避