2月7日（土）13:30〜15:40（※最大10分延長）にて、日本テレビ系全国ネット（28局）で、明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド EASTグループ第1節「FC東京×鹿島アントラーズ」を生中継！Jリーグ誕生から33年。Jリーグは2026/27シーズンからシーズンを移行し、欧州をはじめ世界主要リーグと同じカレンダー、同じグローバルな競争のステージに移行。そして2026年と言えば、FIFAワールドカップイヤー。Jリーグで育ち、世界の