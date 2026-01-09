タレントの小島瑠璃子が、10日放送のTOKYO MX『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（後6：00）に出演。2年半の休業を経て、昨年10月から活動再開した小島にとって、これが活動再開後初のトーク番組出演となる。【番組カット】サバンナ高橋と…ととのう小島瑠璃子サバンナ高橋とは、19歳の時から番組で共演しプライベートでも親交がある小島。今回が実に3年ぶりの共演ということで、オープニングから感動の再会ムードに。今回オ