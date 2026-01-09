昨年12月24日に92歳で死去した、初代林家三平さんの妻でエッセイストの、海老名香葉子さんのお別れの式が9日、東京・東叡山寛永寺で行われた。法名は明和院釋尼音嘉（みょうわいんしゃくにおんか）。喪主あいさつで、長男林家正蔵（63）は、病室には久しぶりに長女みどり、次女泰葉、長男正蔵、次男三平がそろったとし「みんなでジングルベルを歌いながら、おふくろはサンタさんのそりで、空襲で亡くなった家族、そして父の元へと