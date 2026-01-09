アイドルグループ「僕が見たかった青空（僕青）」の今井優希、須永心海、柳堀花怜、吉本此那らが９日、東京・気象神社で行われた「僕が見たかった青空成人式２０２６」に出席した。成人を迎えた４名は?青空?にちなみ、それぞれ個性豊かなブルーの振袖姿に身を包んで登場。今井以外の３人は雨女・曇り女の自覚があるというものの、この日は晴天に恵まれながら、参拝とご祈祷を実施した。吉本は「もう１０代じゃないんだって