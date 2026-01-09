元TOKIOの山口達也さんが2026年1月8日にXで、再取得した運転免許証をはじめて更新したことを報告した。「生きた心地のしない2時間でした」山口さんは11年8月に、運転免許証が失効している状態で半年以上車を運転し、交通違反の取り締まりを受けていたことが明らかに。その後、20年9月22日には都内をバイクで運転中に信号待ちしている乗用車に衝突。その際、呼気検査で基準値の約5倍にあたる0.7ミリグラムのアルコールが検出され、