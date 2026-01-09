Ｊリーグは９日、百年構想リーグの第３節以降の詳細日程を発表した。Ｊ１はＥＡＳＴ、ＷＥＳＴの２つに分かれ、清水エスパルスはＷＥＳＴに入る。２月８日に名古屋と初戦を戦い、第３節の神戸戦は２月２１日に迎える。吉田孝行新監督が昨季まで指揮していた古巣から１勝を挙げられるか。最終節（第１８節）は５月２４日に行われ、Ｇ大阪と国立で対戦する。節月・日（曜日）開始時間相手（Ｈ／Ａ会場）１２・８