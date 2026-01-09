アリ・ウォン（43）とビル・ヘイダー（47）が破局した。およそ2年前から交際していた人気コメディー俳優の2人が、そのロマンスに終止符を打ったという。 【写真】エミー賞ノミネートの人気コメディー俳優大ヒット映画のエンディングを台無しにしてクビになったことも ある関係者はピープル誌にこう明かす。「アリはスタンドアップコメディのツアーが控えていますし、ビルは数々