資料：岡山県空撮 信用調査会社・帝国データバンク岡山支店が岡山県の企業の2025年の倒産についてまとめました。倒産件数は前年より22件多い124件で、4年連続で前年を上回りました。 負債総額は前年の約2.5倍の約340億4300万円です。負債総額が300億円を超えるのは8年ぶりです。笠岡市の野菜栽培会社が民事再生法を申請(負債額約157.7億円)したことなどが要因です。 業種別で倒産が最も多いのは、小売り(29件)で、