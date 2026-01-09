アメリカのトランプ大統領は7日、ベネズエラへの軍事作戦が中国に台湾侵攻の前例として悪用されることはないとの認識を示しました。トランプ大統領は7日、ニューヨーク・タイムズのインタビューで、中国がアメリカによるベネズエラ攻撃を前例に台湾を侵攻する可能性について問われ、「アメリカの大統領が代わればそうするかもしれないが、 私が大統領である間はやらないだろう」との認識を示しました。また中国が台湾で何をするか