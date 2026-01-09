中大法科大学院教授で弁護士の野村修也氏（63）が9日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。原子力規制庁の職員が昨年、私用で訪れた先の中国で業務用のスマートフォンを紛失していたとするニュースを受け、私見を述べた。報道によると、紛失したスマホには機密性が高いことから公表されていない核セキュリティー担当部署の職員名や連絡先が登録されていたという。現在もスマホは発見されていないとして、原子力規制庁の「情報漏