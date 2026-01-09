落ち着いた佇まいで、普段使いにも、ちょっと気分を変えたい日にもぴったりな、ダイソーのマグカップ。厚みのあるフォルムと、かすれたような色合いが目を引く、新品なのにどこか使い込まれたような雰囲気がおしゃれ◎飲み物だけでなくスープにも使いやすく、プチプラでも安っぽく見えないデザインがGOOD♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ビンテージ調マグカップ価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー