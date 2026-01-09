今回ご紹介するのは、探し回ってやっと見つけたセリアのキッチングッズです。冷蔵庫にあるジッパーバッグを吊り下げて収納できるありそうでなかったアイテムで、お値段はもちろん￥110（税込）。実際に使ってみると、人気が出るのも納得な便利さだったので、ご紹介させてください！詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：冷蔵庫ジッパーバッグハンガー価格：￥110（税込）サイズ（約）：幅11.2×奥行20