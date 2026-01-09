阪神梅田本店では「やきいもフェス ＩＮ ＨＡＮＳＨＩＮ」が開催中です。全国各地の有名店が、あの手この手で仕上げた王道の焼き芋をはじめ、さつまいもをバターやアイスなどと合わせた進化系の焼き芋スイーツも一堂に会しています。（武川智美アナウンサー）「いろいろ種類がありますけれど１日どれぐらい売れるんですか？」（志のもと野元篤志社長）「１０００本ぐらいですね」一番人気は、「全国やきいもグラン