加速する“年賀状離れ”の中でひこにゃんに届いた年賀状の数は増加したようです。鈴を鳴らしながら、ファンから届いた山積みの年賀状を嬉しそうに見つめる「ひこにゃん」。午年にちなんでウマにまたがるひこにゃんを描いたものや、今年４月で２０歳を迎えるひこにゃんをお祝いするもの。海外からの便りも。年賀状離れが加速し、全国の年賀状の数は１５年連続で減少していますが、ひこにゃんへの年賀状は去年よりも約４００